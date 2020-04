Le jour où Kobe Bryant a humilié Luke Walton après une cuite

Luke Walton n'est pas passé si loin de coacher Kobe Bryant. La situation aurait été cocasse, en raison d'un épisode assez spécial entre les deux hommes et que Walton a raconté sur Sports Illustrated. La scène s'est déroulée durant un entraînement des Lakers avec comme conclusion qu'il ne valait mieux pas arrivé la fleur au fusil (ou avec la gueule de bois) à une séance avec Kobe...

"C'était pendant ma saison rookie. J'étais sorti la veille et j'avais sans doute un peu trop bu. Mes coéquipiers ont remarqué que je sentais l'alcool.

Kobe Bryant a alors informé le reste de l'équipe que j'allais devoir défendre sur lui et que personne n'était autorisé à venir m'aider.

Au début, je riais et me disais que ce serait sympa. Sauf que dans les yeux de Kobe, ce n'était pas pareil. Dans ses yeux, on pouvait lire : 'Je vois et sens la faiblesse en toi. Je vais te détruire aujourd'hui.'"

Et le "Black Mamba" de s'exécuter en faisant vivre un calvaire à Luke Walton.

"Il m'a donné une leçon. Je crois qu'il a marqué 70 points environ à l'entraînement ce jour-là. J'appelais les autres pour leur demander de l'aide mais aucun d'entre eux n'est venu. Son instinct de tueur et son éthique de travail m'ont marqué à vie".