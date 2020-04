Angele vs Shay, Big Flo et big débats : Confinement, jour 15

07h36 : Réveillé en sursaut par l’un des ces gremlins qui partagent mon quotidien. Ce n’est pas tant l’intrusion violente dans mon lit qui m’a fait le plus mal (imaginez un saut de l’ange d’un mini Zion enchaîné avec une technique de ground and pound digne des plus grands highlights de Khabib Nurmagomedov ou Xavier McDaniels), c’est que pour une fois je faisais un rêve ! Un doux et somptueux rêve, de ceux qui te donnent envie d’avaler une pilule bleue (celle de Matrix, pas celle de ma trique - ce jeu de mot a été élu meilleur saillie spîrituelle de l’année par un jury co-présidé par Dave Chappelle et Kev Adams) et de ne plus jamais la recracher. La scène : mes collègues et moi sommes présents à une conférence de presse de la FFBB dont nous ignorons la teneur. Soudain, la porte s’ouvre et pénètre… Giannis Antetokounmpo vêtu d’un magnifique maillot de la France. Au lieu d’aller se placer directement derrière le pupitre, il se dirige vers nous et nous gratifie tous d’un check avant de remonter sur l’estrade. Autant te dire que c’est le kif général dans l’assistance. A ce moment, je me tourne vers Antoine et je lui glisse “Après avoir volé Tony Parker aux Belges, comment est-ce qu’on a fait pour carotter Giannis aux Grecs ?!!!”. Avant qu’il ne puisse me répondre, je me fais mettre TKO par mon fiston et je me retrouve totalement désorienté, le coeur battant à scruter l’obscurité. Desproges avait raison, “l’éternité c’est long, surtout vers la fin”...

09h00 : Hier au téléphone, ma mère a traité les flics français de “nazis” parce que l’un d’entre eux l’avait réprimandée et menacée d’une amende si elle continuait de promener le chien tous les jours sans attestation, même juste en bas de chez elle. Je ne savais pas comment lui faire comprendre qu’elle avait eu du bol. Maintenant, je sais. Je vais lui montrer le dernier speech du président philippin Rodrigo Duterte, qui a ordonné aux policiers de Manille de tirer à vue sur tous ceux et celles qui ne respectaient pas scrupuleusement les ordres de confinement et qui étaient potentiellement armés. Autant dire tout le monde, quoi.

'Shoot them dead': Duterte orders troops to kill quarantine violators. Full story: https://t.co/RVOJO4GqiL pic.twitter.com/RxAz9EIztP — Rappler (@rapplerdotcom) April 2, 2020

Pas sûr que ça la dissuade. Si ma mère avait été philippine, je pense qu’elle aurait été à la tête d’un cartel...

10h12 : Heureusement qu’il y a les internets quand même :

11h43 : Ce moment où les enfants viennent te voir pour que tu leur fasses un lasso avec une vieille corde à sauter et où tu leur fais un authentique noeud coulant et que toute la famille te regarde chelou. Bah quoi, vous ne jouiez pas aux cowboys avec vos cousins quand vous étiez petit ? Personne n'a jamais été attaché à un arbre ou ficelé par les pieds comme du bétail ? C'est vous qui êtes chelous !

12h15 : Je me dis qu’après autant de temps sans basket, même les joueurs qui étaient en beef seront heureux de se retrouver. Je vois bien Joel Embiid et Karl-Anthony Towns se faire des retrouvailles un peu gênantes comme ça.

Les 2004 quand elles se retrouvent après le confinement pic.twitter.com/DJXuM5FrjT — Le D (@daimecss) March 25, 2020

13h00 : Liliane vient d’annoncer fièrement qu’elle avait préparé des burritos comme chez “Chipoteul” pour ce midi. Les enfants exultent. Moi je remets en question mon choix d’avoir opté pour une partenaire qui ne sait pas qu’on ne dit pas “Chipoteul”, “Kaoui Léonard” ou “Tony Parkaire”.

13h47 : Pour digérer, je me mate “BFM répond à vos questions”, c’est toujours un bon moyen de se dire qu’il y a plus con que soi. Une médaille pour la journaliste et son ton mi calme, mi-blasé quand elle répond à la question la plus déconnectée de la semaine. Odile, que l’on imagine rentière dans le 16e arrondissement de Paris, se demande si elle a le droit de se rendre dans sa maison secondaire à 90 bornes de chez elle pour aller… tondre la pelouse. “Et bien non Odile, il va falloir laisser votre gazon vivre sa vie”. C’est moi ou Odile a en fait voulu faire une métaphore pour cacher le fait qu’elle voulait juste aller chez l’esthéticienne pour plaire à son Charles-Henri ?

Je suis confinée dans ma résidence secondaire. Puis-je aller tondre mon gazon dans ma résidence principale qui se trouve à 90km ? BFMTV répond à vos questions ⤵ pic.twitter.com/f5AoUayCBl — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2020

15h44 : Ca débat sur Shay et Angèle. Shay ou Angèle, Angèle ou Shay ?

Soyez claire les reufs qui est la plus belle des deux ? Il faut une réponse la Fav Angèle Rt shay pic.twitter.com/ySVFKwmWbt — RMMoff (@khoofff) April 1, 2020

Dur à dire. Angèle est d’une douceur incroyable, alors que Shay connaît visiblement des sorcelleries pour mettre les hommes dans des états catastrophiques :

Mais c'est quoi ça ?? Shay vs André Ayew sur Insta pour une histoire de voiture 🙄🙄🙄 https://t.co/72hdYl3HRv pic.twitter.com/3dhCSp7wqh — Lucie (@LucieBacon) July 13, 2017

Non, mais franchement, on ne peut pas juste profiter de la chance qu'on a de vivre à la même époque que ces deux cracks ?

15h48 : En fait, non, je viens de dire une grosse connerie. Les comparaisons, c’est la vie ! Ca me rend ouf les gens qui refusent les débats sous prétexte que ça sert à rien de comparer, qu’il faut juste profiter. Qu’ils ne veuillent pas le faire, je respecte, bien sûr. Mais cette manière de dire qu’il ne faut pas le faire, sans même réfléchir à ce que le débat peut apporter, c’est de la débilité pure. Ceci dit, c’est très cohérent avec cette époque où le débat est interdit et où les gens ne se parlent qu’entre personnes du même avis ou ne sont capables de trancher des questions qu’avec des punchlines de 280 signes maximum. Et… breeeeeeeeeeeeeef, lis la chronique de Thierry Normandie dans le dernier Mook REVERSE (eh hop, quelques milliers d'exemplaires supplémentaires vendus grâce à ce subtil placement produit, je pourrai payer 20 voitures à Shay à ce rythme), il explique parfaitement en quoi le débat - même non tranché - fait progresser la connaissance et la compréhension de notre jeu. Et d'ailleurs, les copains de First Team le prouvent en ce moment avec leurs excellents lives où ils classent les plus grands de l’histoire à chaque poste.

QUI EST LE MEILLEUR POSTE 3 ALL-TIME ? (en confinement avec Nicolas Batum)https://t.co/mQ3t3iWRhThttps://t.co/mQ3t3iWRhT ➡️ LeBron, Numéro 1 sans contestation ?

➡️ Bird, KD, Pippen... qui est le plus fort ?

➡️ L'évolution du poste

➡️ 2h de régalaaade !! ENJOY 🔥🔥 pic.twitter.com/oFvJrC53O5 — First Team (@FirstTeam101) March 27, 2020

16h03 : Tiens, je tombe d'ailleurs sur la question la plus importante depuis le début du siècle :

The Wire Characters Tournament 2020 let's go pic.twitter.com/P5kV29A38b — Martin (@Arbre_Mojo) April 1, 2020

17h11 : Je viens de voir que Big Flo avait craqué et traité de fils de pute un mec pendant un live stream parce qu’il lui avait dit “t’as un front de 15 km”.

ptdrrrrr il a fort gechan bigflo pic.twitter.com/XY1uFbijQN — 🍥 イタチ 🍥 (@Tsukuyoomii) April 2, 2020

Une simple réponse à la Michel Gohou, le GOAT du game ivoiren, lui aurait permis d’éviter le bad buzz. Faut tout leur apprendre à ces jeunes.

19h34 : La journée a été dure, mais elle aurait pu être pire. Y a quand même un journaliste pour The Athletic et Yahoo Sport, Tas Melas, qui a commencé la sienne tout content d’avoir depuis quelques temps un autographe de Vince Carter, c’est pas rien. Et puis VC lui-même est venu le postériser, façon Fred Weis, en lui disant que ce n’était pas le sien mais celui d’Alvin Williams.

Hate to be the bearer of bad news but that’s not my signature that’s Alvin Williams autograph... https://t.co/vxgI6VzVgb — Vince Carter (@mrvincecarter15) April 1, 2020

Rude, mais le gars tente de faire bonne figure. Williams a planté le shoot décisif d’une série de playoffs contre les Knicks, et il “a sacrifié ses genoux pour la ville de Toronto”. Alors, ça lui va si cet autographe est d’Alvin Williams.

Alvin hit the series-clinching shot against the Knicks. And gave his knees to the city of Toronto. I'm good with it. — Tas Melas (@TasMelas) April 1, 2020

Bien sûr, on sait qu’en vrai il est comme ça, vu qu’il pensait depuis tout ce temps qu’il avait un autographe de son idole :

Mais bon il s’en remettra, il a trouvé une raison de… se faire une raison, Alvin Williams, c’est pas si mal après tout. Sauf que…

Man... that’s not my signature. I’m not even in the photo 😂😂😂😂 — Alvin Williams (@20_awill) April 1, 2020

Finalement il s’avère que c’est celui de John Wallace, qui a certes posté une saison à 14 pts, mais qui n’a joué qu’une centaine de matches à Toronto là où est Alvin Williams est un historique de la franchise.

20h33 : Dans le basket, on a l’habitude de la grosse culture de France Télé. De Boris Viaud à Vincent Collet coach de l’équipe de France de volley en passant par Nicolas Batum ailier droit de l’équipe de France, etc., etc., ils nous ont souvent bien fait marrer.

Ma main gauche est nulle à ce point ? @francetvsport pic.twitter.com/9JJX2IxEVY — Nicolas Batum (@nicolas88batum) August 9, 2016

Bon @ktillie j'crois qu'ils ont déjà mis ton père dehors...😂😂 pic.twitter.com/RC6qPTs9EN — Nicolas Batum (@nicolas88batum) August 10, 2016

Mais là, franchement, on a plutôt trouvé ça triste :

Pape Diouf expédié en dix secondes à la fin du JT de France 2 comme "entraîneur charismatique de l'OM." — Alexandre Pedro (@alexandrepedro) April 1, 2020

23h 32 : Temps d'aller se coucher. Pas mécontent d'être passé au travers de tous les poissons d'avril qu'on peut voir dans les médias. Jamais compris comment on peut rire à ces conneries, surtout depuis que El Manu a tué le game en faisant le poisson d'avril ultime :

This is the only video you need to watch to celebrate April Fools' Day.pic.twitter.com/lon0ppqlkE — SLAM (@SLAMonline) April 1, 2020

Pour ceux qui ont raté le journal des journées précédentes :