JR Smith : « C’était l’une des choses les plus compliquées que j’ai dû faire »

Chez les nouveaux champions NBA, on peut facilement identifier quelques petits escrocs. On a DeMarcus Cousins qui pourrait, sur le papier, obtenir une bague sans avoir joué de la saison. Pas très loin, on a deux lascards dont plus personne ne voulait. Dion Waiters a été récupéré après ses frasques à Miami, et JR Smith, que les Lakers ont sorti d'une quasi retraite. S'ils ont eu un peu de temps de jeu en fin de saison régulière, les deux hommes ont disparu des radars en playoffs.

Waiters n'a par exemple disputé que 37 minutes au total dans cette campagne. Pour JR Smith, c'est à peine plus avec 7,5 minutes de moyenne et seulement 10 apparitions. L'ancien des Cavs est d'ailleurs revenu sur cette expérience particulière, lui qui a toujours eu des rôles majeurs sur le terrain depuis dix ans.

"C'était enrichissant pour moi c'était totalement différent", dit-il. "J'ai joué au début et je pensais avoir un rôle. Dans cette situation, faire les playoffs sans vraiment jouer, essayer de trouver mon créneau comme un leader, un vétéran qui essaie d'aider les jeunes dans un aspect de coaching, c'était l'une des choses les plus compliquées que j'ai dû faire. J'étais vraiment là à être sur le banc à crier sur les gars pour qu'ils soient en bonne position. C'était angoissant. Mais c'était aussi bon que la première fois. Une sorte de truc en deux temps."

Une déclaration honorable même si, dans cette équipe de vétérans, on se demande si quelqu'un écoutait vraiment ce bon Gérard lorsqu'il s'agissait de se placer sur le terrain.