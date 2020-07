J.R. Smith, les Lakers l’attendent au tournant pour la fin de saison

Pour des raisons familiales, Avery Bradley a décidé de faire l'impasse sur la reprise de la saison à Disney. Un véritable coup dur pour les Los Angeles Lakers. En effet, l'arrière était un membre important de l'effectif de Frank Vogel, notamment sur le plan défensif. Pour le remplacer, les Angelenos ont décidé de miser sur J.R. Smith. Déjà proche de rejoindre la franchise californienne en février, il avait été finalement devancé par Dion Waiters. Du coup, le vétéran de 34 ans suscite des attentes aux Lakers. Avec son expérience et ses qualités offensives, Smith va devoir répondre présent.

"Pourquoi lui ? Par rapport à ce qu'il peut apporter, notamment son expérience. Je veux dire, c'est un mec qui a déjà fait ses preuves dans les grands moments. Il l'a démontré tout au long de sa carrière. Nous savons donc qu'il peut nous aider.

Nous avons été à deux doigts de le prendre plus tôt cette année. Mais nous avions choisi Dion, maintenant nous avons le luxe de pouvoir compter sur les deux. Nous n'allons pas lui demander de venir et d'être Avery Bradley. Il va venir et être J.R. Smith. Il va prendre la position, mais pas son rôle", a analysé Frank Vogel pour la presse.

J.R. Smith, réellement le meilleur joueur disponible pour les Lakers ?

Une analyse logique et lucide. En effet, défensivement, J.R. Smith, même étant correct dans cet aspect du jeu, ne peut pas remplacer Avery Bradley. Dans ce rôle, Kentavious Caldwell-Pope va probablement avoir plus de responsabilités. Tout comme Alex Caruso. Pour le vétéran, l'important sera donc de marquer des points en sortie de banc.