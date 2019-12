Jrue Holiday, des rumeurs, un démenti et un avenir très flou…

Les New Orleans Pelicans connaissent un début de saison très décevant. Alors que la franchise avait de gros espoirs avec Zion Williamson, le rookie n'a toujours pas disputé la moindre minute en raison d'une blessure. Et malgré ses progrès, le jeune talent semble encore loin d'un retour. En raison des mauvais résultats obtenus, les dirigeants des Pelicans pourraient sacrifier certains joueurs. L'objectif ? Récupérer des éléments intéressants pour l'avenir. Dans cette optique, Jrue Holiday et J.J. Redick font l'objet de rumeurs. Encore mardi, le journaliste du New York Post Marc Stein annonçait que le meneur n'était plus intouchable chez les Pelicans. En effet, dans l'hypothèse d'une belle offre, New Orleans serait donc à l'écoute pour Holiday.

Yet what that also means is Jrue Holiday is indeed available via trade, league sources say. It would surely cost a significant amount to pry him away from the Pels, but this is a notable change in status given how unavailable Holiday was to interested teams last season — Marc Stein (@TheSteinLine) December 17, 2019

Forcément, cette nouvelle a ensuite circulé au sein de la NBA et le vice-président des Pelicans David Griffin a tenu à réagir. "Si je tente d'échanger Holiday ? Clairement pas. Il n'y a absolument rien en place. Rien n'a changé", a-t-il ainsi assuré pour The New Orleans Advocate. Mais faut-il forcément croire ce démenti ? Pas totalement. Car le dirigeant ne peut bien évidemment pas admettre publiquement qu'il est prêt à accepter un départ de Jrue Holiday. Il ne faut pas diminuer sa valeur sur le marché. Il faudra donc surveiller cette situation jusqu'en février et la deadline des trades.