Jrue Holiday revient pour le grand choc du soir, un retour qui peut tout changer

Une affiche avec des faux airs de finales NBA potentielles. Les Milwaukee Bucks du double MVP Giannis Antetokounmpo, premiers à l’Est lors des deux dernières saisons, contre les Los Angeles Clippers, armada californienne menée par Kawhi Leonard et Paul George. Ça promet sur le papier. Mais le match prend encore une autre saveur maintenant que la franchise du Wisconsin a annoncé le retour de Jrue Holiday.

Principale recrue de l’intersaison, le meneur a été écarté de la rotation pendant trois semaines en respect du protocole sanitaire imposé par la ligue cette saison. Il a donc manqué dix matches. Et les Bucks ont dégringolé en son absence ! Alors qu’ils menaient une nouvelle fois la Conférence Est, ils se sont inclinés à cinq reprises en dix matches joués sans lui.

La preuve qu’au-delà de ses 16 points, 5 rebonds et 5 passes (50% aux tirs et 38% à trois-points), Jrue Holiday a un vrai impact sur le jeu de Milwaukee. Et des deux côtés du terrain d’ailleurs. Les Bucks marquaient moins de points, en encaissaient plus et distribuaient moins de passes décisives en son absence.

Son retour devrait donc faire le plus grand bien au groupe. Même s’il lui faudra sans doute enchaîner quelques rencontres pour vraiment reprendre le rythme. L’essentiel étant bien sûr d’être en forme pour les playoffs.

Jrue Holiday est déjà sur le dos de Giannis à l’entraînement, ça promet