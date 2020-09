Jrue Holiday et Eric Gordon, symboles d’une ère de joueurs sous-utilisés ?

Vous aussi vous avez l'impression que certains joueurs que vous aimez beaucoup à la base sont rangés dans des cases qui brident leur talent ? Andre Iguodala, fraîchement qualifié avec le Miami Heat pour ses sixièmes Finales NBA consécutives, trouve que la façon dont est joué le basket dans certaines équipes ne rend pas toujours service aux joueurs. Le vétéran floridien a évoqué sa contrariété face à une situation qui selon lui brime deux joueurs en particulier : Jrue Holiday et Eric Gordon, victimes collatérales d'un style de coaching et d'une volonté globale de la NBA.

"On a pu voir dans la bulle que l'on siffle plus de fautes que jamais. Ils veulent des scores élevés. De plus en plus de gars sont mis dans des cases. On leur demande juste du catch and shoot à 3 points, ou du catch and drive pour aller au panier et dunker. Les petites nuances dans le jeu, la ruse, ne sont plus appréciées ou recherchées autant qu'avant.

Beaucoup de joueurs NBA, comme Jrue Holiday ou Eric Gordon, ont tellement plus que ça dans leur jeu... Mais la manière dont le basket est joué aujourd'hui, fait qu'on leur a enlevé des choses qu'ils apportaient en leur disant : 'OK, on veut que vous preniez des shoots à 3 points. On veut que vous défendiez et que vous driviez'. Ces deux-là sont de bons exemples. On se disait en les voyant qu'ils posaient d'énormes problèmes, mais aujourd'hui tout ça les limite.

C'est l'évolution du jeu... Je pense que l'on reviendra à ce qui se fait avant à un moment".