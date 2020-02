Jrue Holiday bien parti pour rester aux New Orleans Pelicans

Ces dernières semaines, le meneur de jeu des New Orleans Pelicans Jrue Holiday a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Avec les résultats décevants de la franchise, 12ème de la Conférence Ouest, les dirigeants ont pensé à un moment sacrifier le joueur de 29 ans pour récupérer des atouts pour l'avenir. Mais finalement, avec le retour de Zion Williamson et la possibilité de revenir sur la 8ème place (à 5 victoires), les rumeurs se sont calmées. Mais encore mardi, il était annoncé dans le viseur du Miami Heat et des Denver Nuggets. A l'approche de la deadline des trades, quelle position pour les Pelicans avec Holiday ? Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, il ne devrait pas bouger !

New Orleans continues to be content with Jrue Holiday remaining on roster. Through Thursday’s NBA Trade Deadline, league sources tell ESPN. The kind of overwhelming offer it would take to pry Holiday hasn’t surfaced in the marketplace.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020