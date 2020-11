Jrue Holiday, pourquoi il peut être un bon coup pour les Nets

Sur le marché, Jrue Holiday va intéresser un paquet de monde. Et il serait sans doute un parfait fit pour les Brooklyn Nets

Dans une très courte intersaison, cette free-agency ne s'annonce pas très excitante. Le seul gros poisson, Anthony Davis, va prolonger aux Lakers. Pour le reste, ce ne sont que des seconds couteaux. Et encore, la plupart peuvent choisir d'activer leur player option vu le contexte très délicat. En clair, peu de choses à se mettre sous la dent, sauf peut-être le dossier Jrue Holiday.

Les New Orleans Pelicans l'ont confirmé, leur joueur est sur le départ. Un excellent two-way player qui peut rendre de grands services à un candidat au titre. Beaucoup de prétendant risquent de se manifester. Et s'il est assez compliqué d'analyser quelle équipe aurait le plus besoin de lui, c'est qu'il peut bien fiter partout.

8 trades de Jrue Holiday pour remodeler la NBA

Mais penchons-nous quelques instants sur des Nets qui cherchent à améliorer leur effectif. Leur but est d'acquérir une troisième star pour épauler KD et Kyrie. Mais dans un tel marché, il sera compliqué de faire venir des Bradley Beal ou des Zach LaVine. Et selon Doug Nourrie, Jrue Holiday serait un complément parfait pour les deux têtes d'affiche. Il voit même déjà un échange tout indiqué avec Caris LeVert.

"Les Nets ont besoin d'un défenseur dans le périmètre qui soit à peu près dans la même tranche d'âge que KD et Kyrie. Mais vous devez hypothéquer quelque chose parce que tu dois le faire pour être champion. Je ferais probablement ce deal et je ne pense que ça heurterait trop les Nets. Holiday n'est pas autant un scoreur que LeVert. C'est un second gestionnaire. Rappelez-vous quand il a été meneur. Sauf un peu à New Orleans, ce n'est pas son meilleur poste. Je ne pense pas qu'il faudrait abandonner pour autant. Les gens pensent que LeVert est jeune, mais il a le même âge que Bradley Beal. Ce n'est pas un petit poulet qui est là depuis deux ans. Je pense que je ferais ce deal. Je ne sais pas si c'est possible mais je pense que les deux franchises peuvent avoir ce qu'elles veulent avec cet échange."

Il est vrai que défensivement, Jrue Holiday serait une belle plus value, notamment pour compenser les errances de Kyrie. De l'autre côté du terrain, il serait cette troisième lame qui peut mettre dedans de loin (36% en carrière) et son QI sur pick and roll reste très intéressant.