Jrue Holiday lâche son salaire pour la bonne cause

Jrue Holiday est l'un des joueurs les plus appréciés des autres au sein de la ligue. En tant qu'homme, le meneur des New Orleans Pelicans est aussi très apprécié. Son histoire d'amour avec l'ancienne star du soccer Lauren Cheney, leur combat pendant la maladie de cette dernière et leur implication exceptionnelle au sein de la communauté ont fait d'eux un couple incontournable dans le coeur des fans de sport aux Etats-Unis. Le geste qu'ils viennent de faire est assez exceptionnel pour être signalé.

Holiday, qui sera dans la bulle d'Orlando pour la reprise de la saison NBA afin de tenter d'y qualifier les Pelicans pour les playoffs, a annoncé à ESPN qu'il reverserait l'intégralité du salaire qui lui est dû à un fonds pour la justice social ouvert avec sa compagne. L'idée : distribuer l'argent en majorité à des entreprises et des commerces lancés et possédés par des Afro-Américains à New Orleans, Los Angeles, Compton et Indianapolis, mais aussi à des écoles et universités historiquement noires dans le pays. Le montant de cet somme gracieusement donnée par Jrue Holiday : 5.3 millions de dollars.

Jrue Holiday a subi le racisme de la police, sa femme raconte

Le All-Star gagne certes très bien sa vie et peut théoriquement se passer de ce salaire, mais tout le monde ne fait pas un tel acte de générosité pour accompagner le mouvement Black Lives Matter.

Jrue Holiday a déjà pu constater le biais avec lequel la police américaine traite généralement les Afro-Américains. Comme l'avait raconté sa femme il y a quelques semaines, Holiday s'était retrouvé menotté par un officier alors qu'il était simplement venu apporter son permis de conduire à son épouse, blanche, justement contrôlée par les forces de l'ordre à bord de son véhicule.

On vous avait relaté cette histoire édifiante ici.