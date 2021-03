Julius Randle, son anecdote émouvante sur une leçon de Kobe Bryant

Au cours de sa carrière en NBA, Kobe Bryant a distribué de nombreuses leçons. En tant que leader des Los Angeles Lakers, le Black Mamba n'était pas le coéquipier le plus facile à vivre. Mais avec le temps, il était prêt à devenir un mentor. Pour les jeunes prêts à suivre sa mentalité en tout cas. Et Julius Randle a notamment eu cette opportunité.

Lors de sa seconde année en NBA, l'intérieur a appris une leçon de la part de Bryant. Pour la première fois de sa carrière, il revenait dans sa ville natale, Dallas, pour affronter les Mavericks. La veille du match, Randle avait prévu de retrouver ses proches. Mais le #24 des Lakers avait d'autres plans pour lui...

"Donc nous avons quitté l'avion pour rejoindre l'hôtel. Wow, je ne vais jamais oublier ça. Kobe s'est tourné vers moi et il m'a dit : 'Julius, tu vas faire quoi là ?'. Et moi j'ai répondu : 'Je vais voir ma famille, traîner avec des amis, tu sais. Je vais profiter.' Il m'a tout de suite coupé. 'Non, tu viens à la salle'. Mec...

Et c'est fou car il y a une fin à cette histoire. La saison dernière, à Detroit, sur un road trip. Nous avons voyagé, j'ai pris mes affaires et comme je l'ai dit : depuis cette nuit à Dallas, je suis toujours la routine de Kobe. Je sors de l'avion, je vais à la salle. Je sors de l'avion, je vais à la salle. Comme une horloge.

Bien sûr, dans les différentes villes, la situation change toujours, selon les disponibilités des salles. Donc j'ai une équipe pour préparer ça avant. Ainsi, peu importe l'heure, j'ai toujours un endroit pour bosser.

Et donc à Detroit, j'ai eu le droit à une petite salle d'un lycée, spécialement ouverte pour moi. Et j'adore les salles comme ça, c'est simple et old school. Je suis arrivé et un gars était présent pour m'ouvrir. Je crois que c'était le directeur du secteur sport.

Nous avons discuté un peu. Et il m'a dit : 'C'est bien de te voir là. Maintenant, les joueurs ne bossent plus vraiment comme ça. D'ailleurs, je crois que le dernier a être venu ici à une heure aussi tardive, c'était Kobe il y a plusieurs années.' Simplement en entendant son prénom, j'ai eu des frissons", a raconté Julius Randle pour The Players’ Tribune.