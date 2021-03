Comment Julius Randle est devenu un tireur d’élite et une bénédiction pour les Knicks

La saison de Julius Randle avec New York est assez incroyable. Ce n'est pas pour rien si l'intérieur de 26 ans est devenu All-Star et ce qui ressemble le plus à un franchise player pour les Knicks depuis quelques années. Les progrès de Randle sont l'une des composantes majeures de la belle saison de son équipe. Sa faculté à marquer à 3 points et sa fiabilité dans l'exercice sont peut-être ce qu'il y a de plus bluffant dans son évolution.

Julius Randle s'est petit à petit transformé en tireur d'élite (43% à 3 points en prenant 4.7 tirs par match) après avoir été inexistant dans le domaine en début de carrière. A Kentucky, puis avec les Lakers, c'est près du cercle que le Texan faisait le plus de dégâts. Aujourd'hui, le 7e pick de la Draft 2014 est respecté et même craint derrière l'arc de cercle, d'où il a shooté à 7/10 mardi lors de la victoire des Knicks contre Washington.

C'est lors de la dernière intersaison que Randle a insisté sur cet aspect de son jeu, comme il l'a expliqué chez Yahoo Sports. A l'écouter ou le lire, on comprend que ses quelques saisons avec Kobe Bryant en début de carrière n'ont pas été inutiles en matière d'éthique de travail.

"Je ne suis pas surpris par ma réussite. Si je suis aussi confiant, c'est parce que j'ai travaillé comme il fallait. Je sais à quel point j'ai bossé dur l'été dernier pour progresser en tant que shooteur. C'était de l'ordre de l'obsession. L'intersaison a été longue à cause de tout ce qui s'est passé, mais je ne peux pas dire que ce que je suis capable de faire m'étonne. Quand tu consacres le temps qu'il faut à quelque chose et que tu fais les efforts, c'est comme ça que doivent se passer les choses".

Tom Thibodeau, forcément ravi de la forme de son joueur majeur, l'a encensé dans les mêmes colonnes.

"Julius Randle avait déjà tout le reste. Ajouter le tir à 3 points à sa panoplie a changé les choses pour lui, mais aussi pour notre équipe. Avoir un poste 4 capable de s'écarter est une obligation en NBA aujourd'hui. [...] La manière dont le ballon part de sa main, l'effet, la trajectoire, tout est différent. Il shoote avec confiance et continue de travailler dur là-dessus. C'est un fantastique bosseur et un playmaker".

Pourvu que ça dure pour les Knicks, toujours en course pour décrocher leur premier spot en playoffs depuis la saison 2012-2013.