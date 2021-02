Avec Tom Thibodeau, les New York Knicks ont franchi une première étape cette saison. Avec une défense de premier ordre, Big Apple se donne le droit, pour le moment, de rêver aux playoffs. Une chose qui n'est plus arrivée depuis bien longtemps. Alors que nous sommes à un peu plus du premier tiers de l'exercice, Julius Randle est un peu le symbole de ces Knicks version 2020-21.

L'ancien des Lakers rayonne totalement sous les ordres de Thibs. Avec 23 points, 11 rebonds et 5,5 passes à 48% dont 41% à trois points, il s'impose comme l'élément moteur de la franchise. Sa récente perf à 44 points n'est pas passée inaperçue, à tel point qu'on parle de lui pour le All-Star Game.

Selon le SNY, on croit vraiment en lui au sein du front office. Au point d'en faire même l'une des pierres angulaires du projet pour les années à venir. Oui mais voilà, sa situation contractuelle invite à la prudence. Les Knicks pourront toujours garder le contrôle puisque ce sont eux qui ont la main sur l'avenir de Julius Randle via cette team option à 19,8M.

Toujours selon le média new-yorkais, les dirigeants envisagent de tester la valeur de leur joueur sur le marché. Que ce soit d'ici le 25 mars, date de la deadline, ou encore cet été. Encore une fois, rien n'est acté, mais il faut garder à l'oeil qu'il pourrait partir libre dans un an. Et vu son niveau et son âge, il y a des fortes chances qu'il intéresse de nombreux contenders. D'où l'intérêt de recruter rapidement un Bradley Beal ou un Zach LaVine pour l'épauler.

Julius Randle, une saison... à la Larry Bird