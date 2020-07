Justin Anderson, les Nets signent le remplaçant de Michael Beasley

Les Brooklyn Nets ont été sévèrement touchés par la poisse pour cette fin de saison. Déjà privée du duo Kevin Durant - Kyrie Irving, blessé, la franchise a subi une véritable hécatombe par rapport à l'épidémie du coronavirus. Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince, Wilson Chandler et Nic Claxton ont tous déclaré forfaits pour la bulle à Disney. Pour compléter leur effectif, les Nets avaient décidé de donner une chance à Jamal Crawford et Michael Beasley. Et si le vétéran de 40 ans compte bien donner le maximum pour profiter de cette opportunité, l'ancien des Los Angeles Lakers n'aura pas cette chance. Testé positif au Covid-19, Beasley ne sera pas présent à Orlando. Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Brooklyn a signé Justin Anderson pour le remplacer.

The Brooklyn Nets are signing G/F Justin Anderson and he will join the team after signing later today, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 18, 2020

Actuellement 7èmes de la Conférence Est, les Nets, sauf catastrophe, devraient tout de même disputer les Playoffs malgré cette hécatombe. Avec 6 victoires d'avance sur les Washington Wizards, 9èmes, l'équipe dirigée par Jacque Vaughn dispose d'un matelas confortable avec seulement 8 matches à disputer. De son côté, Anderson va donc tenter de tirer son épingle du jeu. Cette saison, l'arrière a simplement eu le droit à trois apparitions en NBA, sous les couleurs des Nets. Mais il a profité de son passage en G-League, chez les Nets de Long Island, pour réaliser un bon exercice. Nommé dans le troisième 5 de la saison, il a notamment démontré son adresse à longue distance. A Justin Anderson de saisir cette opportunité.