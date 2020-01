Karl-Anthony Towns évidemment jugé « intouchable » par Minny

À Minnesota, les saisons se suivent et se ressemblent, du moins dans les résultats. Mis à part la légère embellie de 2018, la franchise a retrouvé sa place au fond de la conférence Ouest. Une situation qui pourrait commencer à agacer Karl-Anthony Towns. L'intérieur était parti comme un boulet de canon avant d'être freiné par son genou. Son absence a fait le plus grand mal à son équipe qui n'a par exemple gagné qu'un seul match en décembre. De quoi faire naître les premières rumeurs sur le mal-être de KAT vis à vis de cette situation. On annonçait même des Warriors prêts à tenter le coup pour le rapatrier. Nommé président l'été dernier, Gersson Rosas a pris la parole concernant son franchise player. Et les nouvelles pour ses éventuels prétendants ne sont pas bonnes.

"Il est intouchable. C'est notre meilleur élément et celui autour de qui on veut construire. Tout ce que nous faisons est dans le but de l'aider à devenir le meilleur joueur possible et de nous aider à devenir la meilleure équipe possible. C'est un talent spécial, et nous allons tout faire pour l'aider à atteindre sa plénitude."

Si Karl-Anthony Towns est donc jugé intransférable, tous les autres sont néanmoins en danger, comme le très courtisé Robert Convington ou encore Andrew Wiggins.

"Nous allons être très actifs et analyser la moindre opportunité que se présente à nous et être sûrs que ce sera un deal qui améliorera notre équipe."

On rappelle que les Wolves, qui ont déjà expédié Jeff Teague aux Hawks, sont plus que jamais à l'affût pour récupérer D'Angelo Russell.