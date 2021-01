Moins de deux heures avant le coup d'envoi, le match Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies a été reporté. La raison ? Le test positif au Covid-19 de l'intérieur des Wolves Karl-Anthony Towns.

Avec les nombreux cas contacts au sein de l'effectif de Minnesota, l'équipe dirigée par Ryan Saunders ne pouvait pas aligner les 8 jours requis pour disputer cette partie. De son côté, Towns a rapidement réagi à cette mauvaise nouvelle.

Alors que sa maman, Jacqueline Cruz-Towns, est disparue en avril dernier en raison des complications liées au Covid-19, le talent 25 ans a été logiquement affecté.

"Avant le match, j'ai reçu un appel horrible avec mon test positif au Covid. Je me suis immédiatement isolé et je vais suivre le protocole. Je prie tous les jours pour que ce cauchemar, avec ce virus, s'arrête. Et je demande à tout le monde de le prendre au sérieux avec toutes les précautions nécessaires.

Ça me brise le cœur de savoir que ma famille, et particulièrement mon père et ma sœur, va encore souffrir de l'angoisse liée à ce diagnostic. Car nous connaissons la fin possible. A ma nièce et mon neveu, je fais la promesse de ne pas finir dans une boîte à côté de grand-mère, je vais vaincre ça", a ainsi déclaré Karl-Anthony Towns sur les réseaux sociaux.