Karl-Anthony Towns a fait son retour au jeu la nuit dernière, lors de la défaite des Minnesota Timberwolves contre les Indiana Pacers. Le pivot All-Star a évoqué, après la rencontre, les rumeurs qui ont parlé de son éventuel mécontentement et d'une hypothétique envie de quitter la franchise qui l'a drafté. "KAT" a été clair au micro du Star Tribune il ne se voit pas partir.

"Je crois que vous me connaissez depuis assez longtemps pour savoir que toute cette merde ne m'intéresse pas. Je fais mon boulot, je rentre à la maison et je sais ce qui est vrai. Les gens ont besoin de vendre leurs articles, des liens, des clics. C'est pour ça qu'il y a des histoires comme celle-là qui sortent. Je suis un Minnesota Timberwolf. J'ai beaucoup de chance d'avoir un coach comme Ryan Saunders et un président et ami comme Gersson Rosas. Je ne me soucie pas de tout ce qui se dit. Quoi qu'il se passe, on le réglera toujours en famille. Ce n'est plus le cirque comme avant".

Voilà qui devrait rassurer les fans, au moins pendant un temps. Karl-Anthony Towns était lancé sur la meilleure saison de sa carrière avant de se blesser et va tenter de ramener les Wolves à portée de tir de la 8e place.

Les stats de Karl-Anthony Towns en 2019-2020