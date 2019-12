Kawhi Leonard répond aux accusations concernant son oncle

Comme nous vous l'indiquions mardi, l'oncle de Kawhi Leonard, Dennis Robertson, aurait eu des demandes folles et illégales auprès des formations intéressées par l'ailier l'été dernier. Lors des discussions avec les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors, il aurait ainsi demandé des parts dans la franchise, un avion privé, une maison et une somme d'argent garantie concernant les contrats publicitaires. A-t-il réalisé les mêmes requêtes aux Los Angeles Clippers ? L'équipe californienne a-t-il accepté de telles conditions pour empocher le gros lot ? La NBA a mené une enquête pour répondre à ces questions. Mais elle a été finalement stoppée en raison d'un manque de preuve. Face à ces rumeurs, Leonard a décidé de rester impassible.

"Je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article. Donc je ne sais pas à quel point c'est fiable. Je ne suis au courant de rien... Les gens ont le don d'inventer des histoires tous les jours", a simplement commenté Kawhi Leonard pour ESPN.

De son côté, le coach des Clippers Doc Rivers n'a pas été dérangé par l'investigation menée par la NBA.

"Ils le font tous les ans. Tous les ans, des gens signent, et il y a ensuite une enquête. C'est ok puis il faut attendre la fin. De ce que je sais, je ne crois pas qu'on soit la seule équipe concernée. La NBA regarde dans toutes les équipes. Je ne sais pas exactement dans combien. Mais c'est bien plus qu'une en tout cas. Et c'est normal. Les choses doivent se passer de la bonne manière. Et dans notre cas, la NBA a dit que c'était bon", a ainsi déclaré Doc Rivers.

Les Clippers se seraient tout de même bien passés de cette polémique.