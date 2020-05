Quand Kawhi Leonard BRUTALISAIT Ben McLemore

Kawhi Leonard est l’un des meilleurs défenseurs sur l’homme de la NBA, si ce n’est le meilleur. Avec ses grandes mains, sa vivacité et sa détermination à éteindre son vis-à-vis, l’ailier superstar peut faire de gros dégâts. Et complètement sortir un attaquant de son match. Un cauchemar pour ses adversaires, même les plus prestigieux d’entre eux. On se souvient par exemple de LeBron James, la mie déconfite à chaque fois que le jeune joueur alors que Spurs débarquait sur le terrain lors des finales 2013. Alors imaginez seulement ce que devait ressentir un gars comme Ben McLemore.

Leonard l’a maltraité physiquement – dans la limite des règles – lors d’un ancien match entre Sacramento et San Antonio. Deux possessions de suite où il est venu lui prendre la balle dans les mains avant d’aller chercher des points en contre-attaque. Le pauvre McLemore a été tellement dominé que son coach l'a fait sortir dans la foulée.

Kawhi Leonard, défenseur d'exception

Ses actions sont oubliées avec le temps et ça nous semble intéressant de les reposter. Histoire de se rendre compte de ce que peut provoquer Kawhi Leonard avec sa défense.

Avec le recul, on comprend mieux aussi pourquoi Ben McLemore, prometteur au lycée et à la fac, n'a pas réussi à faire son trou en NBA. Trop tendre, beaucoup trop tendre.