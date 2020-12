Kawhi Leonard, masqué, maltraite les Blazers et fait même des blagues

Quand Kawhi Leonard est là, tout va mieux pour les Los Angeles Clippers. En son absence, ses coéquipiers prenaient une rouste absolument historique : une défaite de 51 points contre les Dallas Mavericks (73-124). Mais aussi honteuse soit-elle, cette humiliation ne doit pas faire oublier que les Californiens démarrent plutôt bien la saison.

En battant les Portland Trail Blazers hier soir (128-105), ils ont décroché leur quatrième victoire en cinq matches. Un succès convaincant de plus après avoir notamment triomphé des Los Angeles Lakers ou des Denver Nuggets. Les Clippers sont clairement dans le bon rythme pour l’instant. Et encore plus quand Leonard est sur le terrain.

Kawhi Leonard, un coup de coude qui laisse des traces…

Il effectuait son retour après avoir manqué les deux dernières rencontres. Et pour cause, le double champion NBA s’est fait exploser la mâchoire par Serge Ibaka, auteur d’un coup de coude involontaire dans la figure de son coéquipier. Du coup, il jouait avec un masque hier soir.

« C’est un peu difficile », avoue l’ailier All-Star. « J’essaye de protéger les points de suture pour qu’ils ne soient pas touchés. J’essaye de protéger mes lèvres, mes joues et ma mâchoire. »

Difficile d’aller au contact dans ces conditions. D’ailleurs, Kawhi Leonard était assez timide lors des premières minutes du match avant de gagner en confiance et en agressivité après la pause. Même en étant mal à l’aise, il a posté 28 points et 7 passes décisives. Un crack. Sa présence fait toute la différence pour les Angelenos.

Il est la superstar qui dicte tout le reste. Paul George a lui aussi été performant avec 23 points, 10 rebonds et 7 passes tandis que Nicolas Batum et Serge Ibaka ont fini à 11 points chacun. Après avoir fait le boulot, Leonard s’est même permis de faire des blagues.

« Mes coéquipiers m’appellent ‘leatherface’. Ils se moquent de moi. Mais Serge ne peut pas trop parler. On l’a mis sur le marché des transferts. Donc sur quelqu’un le veut, il peut nous contacter. On essaye de le dégager. »

L’atmosphère semble bien meilleure aux Clippers cette saison. Et ça, ça peut tout changer par rapport à l’an dernier…