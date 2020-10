Tyronn Lue évoque les rumeurs de départ de Paul George et Kawhi Leonard

Les Los Angeles Clippers se sont plantés en beauté lors des derniers playoffs. Ils étaient les grands favoris avec les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks. Ils menaient 3-1 contre les Denver Nuggets. Puis ils se sont écroulés. Une défaite, une désillusion, et même une humiliation, qui a peut-être laissé des traces. En tout cas, leur élimination a mis en lumière les problèmes d’alchimie au sein de l’effectif. Même Tyronn Lue, assistant de Doc Rivers bombardé à la tête de l’équipe, les a reconnus. Les traitements de faveur accordés à Kawhi Leonard n’auraient pas plu à tout le monde. Le comportement de Paul George aussi. Sympa, comme atmosphère.

Clippers : Embrouille et échec, retour sur la débandade de l’année

Il n’en fallait pas plus pour que de nombreux observateurs soulignent que Kawhi dispose d’une option sur son contrat pour mettre les voiles dès 2021. Le nom de PG circule aussi dans les rumeurs. Lue temporise déjà.

« Je pense que Kawhi et Paul sont là sur le long terme. Je pense qu’ils veulent être aux Clippers. On doit juste créer un super environnement. Et on doit gagner », précise le coach.

On pense aussi que Kawhi Leonard et Paul George ne partiront pas. Ni via un transfert, ni via la Free Agency. Après tout, ne pas gagner dès la première saison, c’est la norme ! C’est très rare qu’une superteam aille au bout d’emblée. Même si elles ne se font généralement pas sortir comme ça non plus. Cette alchimie, elle va se créer. Peut-être que les Clippers ont effectivement quelques ajustements à faire. Mais sur le papier, ce groupe est très, très talentueux. Suffisamment pour viser à nouveau le titre en 2021.