Kawhi Leonard, le guide montre la voie à suivre aux Clippers

Tel un prophète, Kawhi Leonard prêche la bonne parole aux Los Angeles Clippers. Auréolé d'un second titre de champion la saison passée, l'ailier compte bien voler vers un nouveau sacre. Mais pour l'instant, la route vers le Trophée Larry O'Brien semble semée d’embûches pour les Californiens. Les blessures, l'inconstance, la précipitation... Les entraves connues par les hommes de Doc Rivers s'accumulent. Sur les 14 derniers matches, cette formation a encore été très irrégulière avec un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Récemment privés de Paul George, les Clippers ont même reculé à la 4ème place de la Conférence Ouest avec 28 victoires pour 13 défaites. A la mi-saison, est-il venu le moment de tirer la sonnette d'alarme ?

Pas du tout si on en croit Leonard. Arrivé dans cette équipe l'été dernier, le MVP des dernières Finales NBA avec les Toronto Raptors n'a qu'un objectif en tête : le titre. Et visiblement, le patron des Clippers n'a pas l'impression que son équipe doit accélérer. Au contraire, elle doit ralentir. Pour apprendre. Pour se construire. L'objectif n'est pas de terminer la saison régulière au sommet de la NBA. Mais de finir cet exercice en soulevant un titre de champion.

Kawhi Leonard réclame de la patience

Cette nuit, Leonard a encore montré la voie à suivre face aux Cleveland Cavaliers (128-103). En l'espace de trois quart-temps, le joueur de 28 ans a planté 43 points pour mener sa franchise vers la victoire. Il n'a donc pas hésité à prendre les choses en mains et a été tout proche de son record personnel (45). Le tout en 29 minutes, ce qui lui permet de devenir le troisième joueur de l'histoire à atteindre un tel total de points en aussi peu de temps. Pressé sur le parquet, l'ex-membre des San Antonio Spurs tient un discours bien plus posé devant les médias. Loin de s'inquiéter face à l'inconstance des siens, il veut profiter de tous les instants pour permettre à ce groupe d'apprendre et de grandir en vue des Playoffs.

"Nous ne devons pas nous précipiter. C'est ce que je répète à mes partenaires. Il suffit d'être patient. C'est dur de gagner un titre. Et actuellement, la pression ne se trouve même pas sur nous. Il faut donc apprécier l'aventure et s'amuser", a ainsi insisté Kawhi Leonard pour ESPN.

Pour le moment, les Clippers, considérés comme l'un des grands favoris pour le titre, ne répondent pas vraiment aux attentes. Bien évidemment, il y a eu des flashs concernant le potentiel de cette équipe. Sur certaines grosses affiches, elle a même été impressionnante. Les Lakers, battus à deux reprises, ne diront pas le contraire. Mais encore une fois, cela manque cruellement de constance pour véritablement lancer la machine.

La construction d'une équipe prend du temps

Mais est-ce vraiment une surprise ? Si les Lakers ont étonné en trouvant rapidement un bon rythme de croisière, il est inhabituel pour une équipe qui a connu de très nombreux changements de trouver immédiatement la bonne formule. Les Clippers ont connu un immense virage l'été dernier avec les arrivées combinées de Leonard et de George. Oui, les autres joueurs étaient quasiment tous présents. Mais cela change les choses d'évoluer avec deux nouveaux patrons. Puis il est aussi difficile de s'adapter et d'avoir de la continuité avec les problèmes physiques connus par les deux stars. Pour construire une vraie alchimie dans cette équipe, Leonard n'avait encore qu'un seul mot à la bouche : la patience.

"Pour gagner des matches, pour remporter un titre, il faut pouvoir compter sur l'intégralité d'une équipe. C'est impossible de gagner avec un ou deux gars. Il faut les 15 mecs à fond. C'est pour ça que j'insiste auprès des gars, il ne sert à rien de se précipiter pour gagner ces rencontres. Il faut apprécier le moment. Il faut apprécier ce processus et surtout utiliser tous les instants pour apprendre", a donc continué Leonard.

Au complet, les Clippers seront, peu importe le classement en fin de saison régulière, l'une des équipes les plus dangereuses en Playoffs. Il s'agit d'une certitude. Mais pour gagner un titre NBA, il faudra un supplément d'âme au sein de cette formation. Mais ça tombe bien, Kawhi Leonard connait parfaitement le chemin à parcourir pour cela. Désormais, il faut simplement suivre le guide.