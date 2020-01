Cette semaine, Kevin Durant a nommé les cinq joueurs face auxquels il a eu le plus de mal à défendre depuis le début de sa carrière. Le joueur des Brooklyn Nets a ainsi cité LeBron James, Joel Embiid et trois joueurs des Los Angeles Clippers : Lou Williams, Paul George et Kawhi Leonard. S'il n'a pas encore affronté les deux derniers depuis qu'ils portent le maillot de "l'autre franchise de L.A.", Kevin Durant a vu de près à quel point limiter Leonard était difficile. Interrogé sur cette mise en avant, Kawhi s'est montré reconnaissant au micro de Tomer Azarly de Clutch Points.

"Je n'ai pas lu ce que Kevin Durant a dit, mais je l'apprécie. Ca montre à quel point j'ai travaillé pour en arriver là. Quand je suis arrivé dans ligue et que je l'ai affronté dès ma première saison en playoffs, je n'étais pas du tout un go-to-guy. C'est un grand honneur pour moi qu'il ait dit ça".

Avant que deux tandems ne se forment du côté de Brooklyn (Kevin Durant-Kyrie Irving) et à Los Angeles (Kawhi Leonard-Paul George), on s'est demandé si "KD" et "The Klaw" n'avaient pas envie de jouer sous le même maillot. Les affres de la free agency en ont décidé autrement.

Les stats de Kawhi Leonard en 2019-2020