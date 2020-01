Stephen A. Smith est divertissant, c'est indéniable. En revanche, le journaliste d'ESPN n'est pas le plus grand dénicheur de scoops de la planète. Voilà pourquoi on ne va pas prendre ce qu'il a dit mercredi pour argent comptant. Néanmoins, relatons cette "info" un peu amusante. Selon l'excité new-yorkais, Kawhi Leonard aimerait un peu plus d'engagement de la part de LeBron James lors des derbies entre les Los Angeles Clippers et les Los Angeles Lakers.

"Une source très fiable m'a dit que Kawhi Leonard avait déclaré : 'Que quelqu'un dise à LeBron d'arrêter d'avoir peur de défendre sur moi".

On imagine mal Kawhi Leonard sortir quelque chose comme ça, mais après tout, ce serait assez comique. Avec un petit coup dans le pif, "The Klaw" avait été un peu plus loquace et taquin au moment des festivités post-titre de champion avec Toronto.

Pour le moment, les Clippers mènent 2 à 0 dans leurs oppositions avec les Lakers. Kawhi y avait marqué 30 et 35 points, dominant son sujet.

