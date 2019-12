Kawhi Leonard assure que les Clippers vont monter en puissance

Les Los Angeles Clippers sont considérés comme des favoris pour le titre NBA. Renforcée par Kawhi Leonard et Paul George l'été dernier, la franchise californienne réalise un bon début de saison. Avec un bilan de 21 victoires pour 8 défaites, cette équipe occupe la 2ème place de la Conférence Ouest. Mais forcément, les attentes sont encore plus grandes pour cette formation. Et par exemple, les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Lakers laissent une meilleure impression pour le moment. De son côté, Leonard réclame du temps. L'ancien joueur des Toronto Raptors attend de voir son équipe au complet pour assister à une vraie montée en puissance.

"Le groupe est quasiment à 100%, c'est une bonne chose. On va pouvoir, petit à petit, trouver notre rythme. On va enfin avoir tous nos gars sur le parquet. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, quand tout le monde sera vraiment de retour, on va aussi avoir une idée plus précise de nos rotations. Et on pourra réellement trouver notre rythme", a insisté Kawhi Leonard face à la presse après la victoire face aux Phoenix Suns (120-99).

Entre les absences de George en début de saison, les indisponibilités régulières de Leonard (load management), des retours de blessure (Landry Shamet) et encore des éléments à l'infirmerie (JaMychal Green), les Clippers ont effectivement du mal à trouver de la continuité. Mais on fait confiance à Kawhi Leonard et ses partenaires pour créer une meilleure alchimie avant les Playoffs...