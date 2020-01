Kawhi Leonard et Paul George ne sont pas encore à 100% de ce qu'ils peuvent faire, mais leur entame de saison avec les Clippers est satisfaisant.

La première saison de la collaboration entre Kawhi Leonard et Paul George se passe bien. Les Los Angeles Clippers sont troisièmes de la Conférence Ouest et n'ont que trois victoires de retard sur leurs voisins des Lakers. Entre le début de saison tronqué de "PG13" et le load management du MVP des Finales 2019, les deux hommes n'ont pas encore pu développer une alchimie parfaite, mais la première partie d'exercice est quand même prometteuse. C'est ce qu'a expliqué Kawhi Leonard devant la presse après la victoire des Clippers contre les Detroit Pistons de Sekou Doumbouya.

"Notre relation est fun. On est toujours en train d'apprendre à se connaître l'un et l'autre sur le terrain. Mais c'est un bon gars, pas du tout égoïste. Je sais que l'on est en train de grandir ensemble et je pense pouvoir dire que l'on prend tous les deux du plaisir là-dedans".

Depuis le début de la saison, Kawhi Leonard tourne à 25.6 points, 7.6 rebond et 5.2 passes de moyenne en 26 matches disputés. Paul George, pour sa part, est à 23.6 points, 6.2 rebonds et 3.8 passes par match en 26 rencontres disputées.

Par séquences, le duo a paru terrifiant d'efficacité des deux côtés du terrain et on peut supposer que c'est au moment des playoffs, s'ils sont à 100%, que l'on verra ce dont est capable ce tandem made in California.

