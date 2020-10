Il ne se passe pas une journée sans que les médias ne tentent de deviner les plans des Golden State Warriors pour les prochains mois. Normal, tant les Californiens sont attendus au tournant après leur saison 2019-2020 ratée et marquée les départs et les blessures. Pour que Stephen Curry et sa bande puissent espérer détrôner les Los Angeles Lakers, il faudra évidemment renforcer le roster, que ce soit via la Draft, des trades ou la signature de free agents.

On a beaucoup parlé des Warriors pour certains rookies - ils disposent du pick n°2 - mais Bob Myers est un General Manager de talent et a forcément dans le viseur des joueurs actuellement sous contrat. Ou dont le contrat expire... C'est le cas de Kelly Oubre, l'ailier des Phoenix Suns.

Andrew Wiggins et sa défense, la clé du retour des Warriors au sommet ?

Selon NBC Sports, Golden State réfléchit sérieusement à une offensive pour le joueur de 24 ans. Kelly Oubre sort en effet d'une excellente saison en Arizona, malheureusement freinée par les blessures. Avec 18.7 points et 6.4 rebonds de moyenne à 45.2%, l'ancien joueur de Kansas est monté en puissance au point de devenir une deuxième option très prometteuse derrière Devin Booker, la star des Suns.

On sait que les Warriors vont pour le moment tenter de relancer Andrew Wiggins, arrivé en provenance des Minnesota Timberwolves avant la deadline précédente, mais l'ancien n°1 de Draft ne présente pas les mêmes garanties qu'Oubre, notamment sur plan défensif.

Golden State est clairement en quête d'un ailier capable de défendre et de shooter à 3 points de manière à peu près fiable, ce qui n'est pas le cas de Wiggins à ce jour. Les chiffres de Kelly Oubre en la matière ne sont pas encore impressionnants mais sa dynamique est plus encourageante.

Pourquoi les Warriors ne vont pas transférer leur deuxième choix de draft