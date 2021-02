Kemba Walker, le sauveur inattendu des Boston Celtics…

Les Boston Celtics connaissent une période compliquée. Après un bon début de saison, la franchise du Massachusetts affiche de grosses difficultés. Sur une série de trois défaites consécutives, les C's ont retrouvé la victoire face aux Indiana Pacers (118-112) grâce à Kemba Walker.

Alors que Jayson Tatum (9 points à 4/18 aux tirs) et Jaylen Brown (15 points à 5/12 aux tirs) étaient peu inspirés, le meneur a sorti le grand jeu : 32 points et 6 passes décisives. Une superbe performance pour le meneur, dans le dur depuis le coup d'envoi de cet exercice.

Depuis son problème au genou, Walker déçoit sérieusement. Mais sur ce match, il a rappelé pourquoi les Celtics avaient misé sur lui.

"J'essaie d'apporter cet aspect au jeu tous les soirs, mon leadership. J'essaie d'utiliser ma voix autant que possible pour garder mes coéquipiers éveillés quand les choses ne vont pas bien.

Je sais que les gars me regardent dans ce genre de situation, et vous savez, j'essaie juste de rester optimiste, de rester positif et d'apporter cette énergie à l'équipe", a confié Kemba Walker face à la presse.