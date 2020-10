Ces derniers jours, plusieurs postes libres sur les bancs NBA ont été attribués. Tyronn Lue a été nommé aux Los Angeles Clippers. Stan Van Gundy a hérité des New Orleans Pelicans et Nate Bjorkgren a été désigné par les Indiana Pacers. Et sans surprise, les chances de voir Mark Jackson à la tête d'une équipe NBA cette saison s’amenuisent. Libre depuis la fin de son aventure avec les Golden State Warriors il y a 6 ans et demi, l'homme de 55 ans ne parvient pas à retrouver une place de coach. Sur le réseau social Twitter, Kendrick Perkins, désormais consultant, a poussé un coup de gueule à ce sujet.

"J'attends juste de voir si Mark Jackson va seulement avoir un entretien pour l'un de ces postes d'entraîneur en NBA... Toute cette merde commence à devenir ridicule ! Mais continuez...", a ainsi déploré Kendrick Perkins.

Pourquoi Mark Jackson est (toujours) tricard en NBA

Malheureusement pour Mark Jackson, l'ancien intérieur des Boston Celtics est l'un des seuls à le défendre. Malgré son boulot intéressant chez les Dubs, où il avait aidé à Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Draymond Green à éclore, il dispose d'une réputation peu flatteuse dans la ligue. L afin de son expérience à Golden State et son comportement font que les dirigeants des franchises NBA ont du mal à lui faire confiance. Pour l'instant, le consultant d'ESPN semble toujours condamné à attendre une opportunité...