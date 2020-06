Les avis du chroniqueur Kendrick Perkins sont toujours sujets à débats. L'ancien pivot des C's ou du Thunder aime provoquer, à tort ou à raison. Dernièrement, il s'est illustré en faisant un petit "bashing Warriors". Pour lui, la dynastie des Warriors n'est pas parmi les cinq plus grandes équipes de l'histoire. À ses yeux, James Harden est un meilleur joueur que Stephen Curry. Il y a quelques semaines, Perkins s'était essayé à un nouveau top 5, celui des joueurs les plus "skilled", soit les plus techniques et avec les plus de moves, que la NBA ait connus.

Il y aura évidemment des choses à redire, comme l'absence de nombreuses légendes telles que Larry Bird, dont la technique arrivait à compenser son manque de qualités athlétiques, ou encore Tim Duncan, le roi des fondamentaux. Pas de James Harden ou de Stephen Curry non plus qu'on peut pourtant aisément considérés comme joueurs "skilled".

Bon, il y a tout de même du beau monde avec un numéro 1 qui se nomme Kobe Bryant. Sans doute la panoplie parfaite de l'attaquant. Michael Jordan arrive en seconde position. Attiré par le cercle dans ses jeunes années, MJ a ensuite développé son tir à mi-distance et son jeu dos au panier. Si bien qu'il est devenu au fil des années extrêmement complet.

Kevin Durant termine sa course sur le podium de Perkins. La première place n'aurait pas été volée tant KD paraît presque indéfendable aujourd'hui. Jamais on avait vu un joueur aussi grand (2,13 mètres comme le disent la plupart des joueurs NBA), être aussi à l'aise avec le ballon. Un mélange envergure-taille-technique-mobilité unique. En espérant qu'il se remette pleinement de sa blessure au tendon d'Achille.

En quatrième, il place celui que la NBA a découvert à un camp de jeunes où il n'était même pas convié. Aujourd'hui, il est sans doute l'un des meilleurs ballhandlers de l'histoire. On peut débattre de sa communication incompréhensible, mais pas de son talent indéniable. Kyrie Irving est spécial. Mais un grand joueur spécial. Et un génie incroyable balle en mains.

Pour son dernier choix, Kendrick Perkins a fait dans le copinage. Car on peut décemment dire qu'il y avait bien mieux à mettre. Kevin Garnett est certes un Hall of Famer avec une immense carrière. Un caractère à part. Mais le considérer comme un joueur "skilled" top 5 all-time NBA... On pourra retenir également l'absence de LeBron James, que Perkins considère comme le GOAT.