Même depuis l'au-delà, Kobe Bryant continue d'avoir un impact positif sur le monde. Sa mort a visiblement été un cas de conscience pour l'ancien joueur NBA Kendrick Perkins. Ce dernier ne s'en cache pas.

My new motto with everything is, What Would Kobe do? He’d want us to focus more on the loss of his daughter. He’d want us to get past differences with our brothers and move on. He’d never want the game to be cancelled or be stopped. He’d want us to keep going! #RIPKOBE🙏🏾🙏🏾🙏🏾

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 27, 2020