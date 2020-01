Kent Bazemore ne rejoindra pas un candidat au titre, ni même une armada taillée pour les playoffs. Le doute planait après son transfert aux Sacramento Kings. La possibilité d'un buyout était réelle. Mais la franchise californienne va conserver l'arrière de 30 ans.

There are no plans for Kent Bazemore to pursue a buyout with the Sacramento Kings as he has a great relationship with Luke Walton and front office, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 18, 2020