En quittant Oklahoma City pour Golden State à l'été 2016, Kevin Durant est devenu l'un des joueurs les plus incompris, voir détestés en NBA. Et même les deux bagues glanées avec les Warriors n'ont pas changé cet état de fait. Des bagues maudites. Le fait que le meilleur attaquant de la ligue rejoigne une telle armada, après avoir pourtant été proche de les sortir en playoffs, reste difficilement compréhensible dans la tête des fans. Son départ à Brooklyn pourrait changer ça, surtout s'il amène les Nets au titre. Mais pour ça, il faudra attendre au minimum juin 2021. Près de quatre ans après cet évènement, Kevin Durant a une nouvelle fois expliqué sa décision. Non sans retenue.

"À OKC, j'ai joué avec beaucoup d'athlètes et pas de gars doués techniquement comme des shooteurs ou des manieurs de ballon. À un moment, mon jeu a commencé à évoluer et je me suis dit que j'avais besoin de changement. Les Warriors étaient si intrigants pour ça, parce que je n'avais jamais joué avec ce type de joueurs. C'était avant que la saison 2015/16 ne démarre. J'étais fatigué d'être le seul à pouvoir shooter à trois points, mettre des tirs et tout ça de manière consistante".

Une déclaration qui va ravir tous ses ex-coéquipiers passés au Thunder.