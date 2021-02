All-Star Game : Même forfait, Kevin Durant reste le boss

Les supporteurs ont plébiscité Kevin Durant à son retour sur les parquets. Brillant malgré une coupure de dix-huit mois, suite à une terrible blessure au tendon d’Achille, c’est lui qui a reçu le plus de votes à l’Est pour le prochain All-Star Game. Il doit donc officier en tant que capitaine d’équipe. Mais KD ne jouera pas la rencontre de gala. En effet, il est touché aux adducteurs.

ESPN précise que l’ailier des Brooklyn Nets gardera le droit de sélectionner ses joueurs lors de la draft des All-Stars le 4 mars prochain. LeBron James est l’autre capitaine. Leurs deux formations s’affronteront ensuite le dimanche suivant (le 7). En revanche, personne ne sait si Kevin Durant sera du déplacement à Atlanta, où est organisé l’événement.

Ça paraît tout de même peu probable. Il pourrait effectivement profiter de son forfait pour se reposer avant une deuxième moitié de saison intense et une campagne de playoffs qu’il espère la plus longue possible. La NBA a choisi Domantas Sabonis, grand snobé par les coaches, pour remplacer Durant. Jayson Tatum sera lui titulaire à la place du joueur new-yorkais.

Kevin Durant tourne à plus de 29 points, 7 rebonds et 5 passes cette saison. Comme s’il n’était jamais parti.

Le vrai snobé du All-Star Game, c’est Domantas Sabonis