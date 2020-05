Kevin Durant n’a absolument « aucun regret » sur son passage aux Warriors

L'aventure de Kevin Durant aux Golden State Warriors a été agitée. Critiqué pour son choix au moment de son arrivée, l'ailier a ensuite été au cœur de nombreuses histoires (avec Draymond Green notamment) avant de finalement mettre les voiles pour les Brooklyn Nets l'été dernier. Et même sa façon de faire, lors de ce départ, a été pointée du doigt. Cependant, chez les Dubs, le joueur de 31 ans a tout de même remporté ses deux premières bagues de champion NBA. Alors forcément, au moment de réaliser le bilan, KD n'a pas le moindre regret concernant ses choix.

"Il n'a jamais regretté ses décisions. Il a le sentiment que son expérience dans la Bay a été incroyable. Au total, il a été présent lors des Finales à trois reprises, il a remporté deux titres de MVP des Finales, et a construit des relations pour le reste de sa vie. Il a des amis pour l'éternité. Donc cette situation a été géniale.

Mais il avait ce besoin d'aller à New York. Il voulait jouer et évoluer au sein de cette organisation. Et il y avait aussi la possibilité d'être associé avec un joueur qu'il apprécie (Kyrie Irving, ndlr). Donc il a choisi cette voie. Il a choisi où il voulait être", a raconté l'associé de Kevin Durant, Rich Kleiman, pour The Athletic.

Et désormais, Kevin Durant veut se concentrer sur son avenir avec son futur retour sur les parquets avec les Nets.