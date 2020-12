Kevin Durant a bien évidemment son mot à dire dans les mouvements effectués par les Brooklyn Nets. Sur cette intersaison, l'ailier aurait d'ailleurs mis son veto au départ de Caris LeVert. Et bien évidemment, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder peut aussi jouer un rôle sur un dossier majeur : James Harden.

Il ne s'agit pas d'un secret, les Nets s'intéressent très sérieusement à l'arrière des Houston Rockets. Le joueur de 31 ans souhaite quitter la franchise texane et se montre séduit par la perspective de rejoindre Brooklyn. Et dans les coulisses, il se murmure que KD a déjà évoqué cette possibilité avec son ex-coéquipier lors d'un work-out.

Présent devant les médias, Durant a tenu à réaliser une vraie mise au point à ce sujet. Il s'agit d'une histoire totalement inventée !

"Je ne sais pas d'où vient cette histoire, concernant une discussion entre James et moi lors d'un workout. Je ne sais pas d'où ça sort. James est un ami à moi, mais je laisse mes dirigeants d'occuper de tout ça. Je me concentre sur mon boulot.

J'ai bien évidemment entendu tous les bruits concernant la possible venue de James aux Nets. Mais tout le monde peut créer des histoire, tout le monde peut écrire une histoire. Et ça devient de plus en plus important. Mais rien n'est jamais gravé dans la roche tant que ce n'est pas fait. Donc je n'ai jamais trop pensé à ça, je me suis seulement concentré sur moi", a confié Kevin Durant.