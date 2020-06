Kevin Durant s’est inspiré de Draymond Green, même s’ils sont en froid

Kevin Durant et Draymond Green ne se sont pas séparés en très bons termes après le départ du premier pour les Brooklyn Nets. Il n'a échappé à personne que la prise de bec entre les deux All-Stars au beau milieu de la saison 2018-2019 a joué un rôle important dans la décision de KD. Il l'a lui-même reconnu il y a quelques mois. Malgré ce froid entre eux, Kevin Durant ne garde évidemment pas que des mauvais souvenirs de sa collaboration avec l'intérieur des Warriors à la grande bouche.

Sur le plan de l'apprentissage, il estime notamment avoir énormément progressé à son contact, particulièrement en défense. C'est ce qu'il a expliqué lors d'un live Instagram cette semaine.

"J'ai beaucoup appris en regardant des gars comme Andre Iguodala et Draymond Green, la manière dont ils utilisaient leurs mains dans la raquette quand des adversaires allaient shooter. Pour Draymond, je regardais surtout le timing avec lequel il lâchait un joueur autour du périmètre pour venir aider dans la peinture.

J'ai essayé de prendre toutes ces petites choses des joueurs avec lesquels j'ai évolué".

On n'est pas encore dans la franche camaraderie, loin de là. Mais il est déjà intéressant que Kevin Durant reconnaisse l'impact de Draymond Green sur son développement. Lors de sa première saison avec les Warriors, KD tournait à 8.3 rebonds et 1.6 contres de moyenne. Il s'agit de ses meilleures moyennes en carrière en la matière. De son passage à Golden State, on peut aussi retenir des matches défensifs assez énormes. Le game 2 des Finales NBA 2017, dont il a été le MVP, reste en mémoire. Durant y avait compilé 11 rebonds défensifs, 5 contres et 3 interceptions...