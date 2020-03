Kevin Durant ne reviendra pas sur les parquets NBA cette saison. Les Brooklyn Nets l'ont encore récemment répété pour calmer les attentes avec la superstar. Il faut dire que ces dernières semaines, plusieurs vidéos de KD ont fuité sur les réseaux sociaux. Et étant donné les progrès affichés par l'ailier, on peut réellement se demander s'il n'est pas capable de jouer. On pense notamment dans l'hypothèse d'une qualification des Nets pour les Playoffs. Mais avec la fin de saison de Kyrie Irving, Brooklyn n'a probablement pas envie de prendre le moindre risque et pense logiquement sur le long terme. Mais en attendant, Durant continue de monter en puissance à l'entraînement.

Oh my goodness Kevin Durant! 👀 (via tdurant / Instagram) pic.twitter.com/jO7hLvceJk — Christopher Lavinio (@ChrisLavinio) March 10, 2020

Face au rookie Nic Claxton, l'ancien joueur des Golden State Warriors a visiblement retrouvé une bonne forme physique. En tout cas, son explosivité sur sur son départ avant de planter un gros dunk est intéressante après sa rupture du tendon d'Achille lors du Game 5 des Finales NBA face aux Toronto Raptors. Autorisé à réaliser des tests sur des affrontements à 4 contre 4, Kevin Durant semble en tout cas sur le bon chemin.