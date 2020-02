Après trois années très fructueuses conclues par deux titres et une finale, Kevin Durant a pris la décision l'été dernier de quitter la Baie d'Oakland pour rallier les Brooklyn Nets en compagnie de Kyrie Irving. Un choix qui n'a finalement pas surpris vu les récentes déclarations de KD. Entre l'embrouille avec Draymond Green, le fait de se sentir un peu exclu du groupe et une image toujours plus écornée auprès des fans, l'ailier n'était pas au mieux dans sa dernière année à Golden State. Avec en point d'orgue cette rupture du tendon d'Achille. Evidemment, ce n'était pas la joie dans les locaux des Warriors au moment d'apprendre que le double MVP des Finales allait plier bagages. Et Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, fait toujours grise mine plusieurs mois après ce fameux 1er juillet.

"Ça m'a préoccupé. Ce sont des choses difficiles à faire mais c'est du business. D'un côté, je ne peux pas être en colère quand Kevin Durant, avec qui je suis très proche, décide de partir. Et de l'autre, pour moi, ça n'a aucun sens. Vous êtes la meilleure organisation, et j'espère qu'il le pense, au monde. On gagne. Il y a d'autres excellents joueurs. Une nouvelle salle. Il y avait toutes les raisons du monde de rester. Mais je ne vais pas être en colère contre lui parce que c'est sa vie. Il en a gagné le droit et pour une raison quelconque, il a décidé qu'il voulait partir."

Au moins, Joe Lacob n'a pas vu son meilleur élément partir contre rien puisque c'est finalement dans un sign-and-trade impliquant D'Angelo Russell que Kevin Durant a rejoint Brooklyn. Une décision qui a permis de monter un deal pour attirer Andrew Wiggins le jour de la deadline. Un profil plus cohérent que le joueur appartenant désormais aux Timberwolves.