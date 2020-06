Le compliment très fort de Kendrick Perkins pour Kevin Durant, fin du beef ?

La relation entre Kendrick Perkins et Kevin Durant a connu des hauts… et surtout des bas assez profonds. Les deux hommes ont été coéquipiers au Thunder. Mais depuis qu’il a pris sa retraite, l’ancien champion 2008 allume fréquemment KD. Ce fut notamment le cas après la décision prise par ce dernier de rejoindre les Golden State Warriors en 2016. Perkins et Durant ont aussi échangé quelques mots houleux par presse interposée plus récemment. Mais malgré cette passe d’armes verbale, le pivot devenu consultant TV sait encore reconnaître le talent de l’ailier des Brooklyn Nets.

Kendrick Perkins a profité d’un post Twitter pour faire un pas vers Kevin Durant. En contribuant à un débat opposant Kawhi Leonard à KD. Pour « Perk », il n’y a pas de doute. Il choisit l’ex-superstar des Warriors. En notant notamment qu’il est le « meilleur scoreur de tous les temps ». Un sacré compliment.

Imma roll with that 7’1 dude who is the Greatest Scorer in NBA History. pic.twitter.com/IxilCurhNc — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 27, 2020

Surtout que la déclaration se tient. Malgré la concurrence de Michael Jordan, Wilt Chamberlain ou Kobe Bryant. Kevin Durant est certainement l’un des attaquants les plus prolifiques et les plus efficaces de l’Histoire. Une machine capable de marquer 30 points par match à n’importe quelle époque. Il est bien plus grand que Jojo ou Kobe et il reste tout aussi agile malgré sa taille. C’est aussi un meilleur shooteur extérieur. Un cauchemar pour toutes les défenses de la ligue.