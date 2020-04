Même s'il refusait d'en parler en cours de saison, tout portait à croire que Kevin Durant allait quitter les Golden State Warriors en 2019. Et tout indiquait même qu'il s'apprêtait à rejoindre les New York Knicks. Son associé et meilleur ami, Rich Kleiman, est un grand fan de la franchise et il a déjà joué un rôle de conseiller auprès de l'organigramme. KD, lui, passe tous ses étés dans la grosse pomme. Et l'envie de faire comme LeBron James, à savoir relever une franchise mythique dans un gros marché, mais à l'Est, devait forcément lui trotter dans la tête. La superstar a ainsi déménagé les bureaux de ses sociétés à NY en plein milieu de la saison. Les Knicks, eux, ont fait de la place dans le Salary Cap en transférant Kristaps Porzingis. Le plan se dessinait à merveille. Puis tout a capoté.

Le moment clé ? Les finales 2019.

"Plusieurs personnes dans l'organisation des Knicks restent persuadés que Kevin Durant aurait signé à New York s'il ne s'était pas blessé au tendon d'Achille", relaye le très sérieux Ian Begley, insider à Manhattan.

Kevin Durant a effectivement rejoint New York. Ou plutôt l'un de ses quartiers. Brooklyn. Il a signé pour les Nets en s'alliant à son ami Kyrie Irving, ce qui permettait notamment à la franchise de rester compétitive pendant qu'il se remet de sa blessure. Ce qui aurait été difficilement possible aux Knicks. Depuis, KD assure que les Nets ont toujours eu sa priorité. Mais c'est de bonne guerre. Il est à BK, il ne peut se permettre de déclarer le contraire alors que les deux équipes sont rivales. Les Knicks ont sans doute manqué de chance. C'est le karma.