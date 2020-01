Kevin Durant : « Le sentiment d’avoir connu Kobe toute ma vie »

Fin de la séance d’entraînement des Nets. Kevin Durant, bonnet sur la tête et veste de sa franchise sur le dos, se pointe devant les journalistes. En ce moment, l’actualité basket – les matches, les performances – importe peu. Parce que la mort brutale de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère a choqué la planète. Au micro, avec quelques jours de recul mais malgré la douleur toujours bien présente, KD s’est exprimé pour la première fois sur le sujet si délicat. En plus d'avoir affronté l'ex-légende des Lakers à 25 reprises au cours de sa carrière, sans compter les All-Stars Games disputés ensemble, il a aussi décroché une médaille d'Or Olympique en sa compagnie à Londres en 2012.

« J’ai le sentiment d’avoir connu Kobe toute ma vie », note le double-champion NBA. « On l’a vu grandir et on l’a vu prendre sa retraite. Il y a tellement de gens attristés par sa mort et ça fait mal rien que d’y penser. (…) Kobe ne m’a jamais fait de longs discours. Il montrait l’exemple. Il venait et bossait et vous vous en rendiez compte. »

En ne parlant pas que de lui, mais bien de toute une tranche de la population (« On »), Kevin Durant traduit bien le sentiment global. C’est toute une génération qui pleure. La génération Kobe Bryant. Celle qui a grandi en observant les exploits du Black Mamba.

Plusieurs joueurs des Nets ont été profondément affectés comme Kyrie Irving ou Spencer Dinwiddie, qui a d'ailleurs troqué son numéro 8, que Bryant portait au début de sa carrière, pour le 26.