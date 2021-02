Kevin Durant de retour avec les Nets… à un poste inédit ?

Depuis le début de la saison, Kevin Durant fait des allers et retours entre le parquet et l’isolement. Pas en prison, plutôt en quarantaine. La faute (enfin… façon de parler) au protocole sanitaire mis en place par la NBA. En effet, l’ailier des Brooklyn Nets a déjà été deux fois cas contact du COVID-19 et il a donc manqué plusieurs rencontres sans même être testé positif. Il avait déjà contracté le virus l’an dernier d’ailleurs.

Kevin Durant, les Nets et le COVID-19, encore toute une histoire

Du coup, KD a raté les trois dernières sorties de son équipe mais il s’apprête à faire son retour. Selon ESPN, il sera apte à jouer pour le choc contre les Golden State Warriors. Son ancienne franchise. Une rencontre forcément un peu particulière.

Surtout que Kevin Durant pourrait passer une partie du match à un poste inhabituel. En effet, DeAndre Jordan est absent pour les New-yorkais. Les Warriors n’ont pas d’intérieurs disponibles non plus, à part Draymond Green. Ça pourrait donner une énorme bataille small ball, avec du basket très offensif. Et un duel Durant-Green en pivot. De quoi donner encore plus de piquant à cette affiche de la soirée.