Comme chaque jour ou presque, un membre de la rédaction tient son journal du confinement.

8h47 : Depuis la Roja… je hais l’Espagne et les Espagnols, que ce soit bien clair. La paella c’est naze, La Casa de Papel c’est surcoté (oui j’attendais la saison 4, mais c’était le confinement, et puis je voulais savoir la suite, ils sont forts pour te tenir en haleine, mais bordel cette saison c’était n’imp’ pffff…) et les fils de pute qui bandent devant des mecs en cape qui plantent des taureaux dans une arène, ça me fait gerber. Mais il y a un mec qui me fait quand même me questionner sur mon anti-hispanisme primaire deux ou trois fois par an : Marc Gasol. J’ai une attirance inexpliquée pour le Big Burrito des Raptors et de la Roja. C’est con, c’est malsain, mais j’ai inexplicablement envie que ce mec soit mon pote et qu’on fête un titre ensemble en train de s’allumer la tête à coups de Cerveza San Miguel. Je sais, c’est moche de pactiser avec l’ennemi… J’avais un peu oublié mon envie de bromance avec Marco pendant ce confinement, mais en le voyant se déguiser en Freddie Mercury sur son Instagram, ça m’a repris sans prévenir.

Ca m’a aussi donné envie de remater la parodie de Confessions Intimes dont on se demandait à l’époque si c’était un fake ou un vrai épisode : Concessions Infimes.

08h50 : J’ouvre une vidéo des highlights de Rudy Fernandez pour voir si Marco a vraiment mis mon patriotisme en péril. Après 8 secondes, j’hurle : “GROS CONNARD DE MERDE, B TARD DE TA RACE !” et me fait reprendre de volée par Liliane façon Zidane contre Leverkusen en finale de la Ligue des champions. Ouf, tout va bien.

09h03 : Tout va bien, c’est vite dit en fait. C’est peut-être la plus grave erreur jamais commise depuis la draft de Kwame Brown ou quand j’ai répondu y a cinq mois “Peut-être un petit peu, mais t’es très bien comme ça” quand Liliane m’avait demandé si je trouvais pas qu’elle avait un peu grossi. J’aurais pas dû ouvrir cette vidéo, ça m’a mis en colère. Faut que je me détende, je vais aller faire un tour sur Twitter.

09h07 : Ah, j’aurais pas dû.

Kellyanne Conway: "This is COVID-19, not COVID-1 folks, and so you would think the people in charge of the World Health Organization, facts and figures, would be on top of that." pic.twitter.com/losQ3H4ZhW — Bobby Lewis (@revrrlewis) April 15, 2020

Non, mais c’est pas possible… C’est la énième preuve qu’en vrai, les Etats-Unis n’existent pas, c’est juste une invention d’Hollywood et nous on se fait tous avoir. La meuf est conseillère de Donald Trump et elle débarque à la télé en disant “C’est le COVID-19, pas le COVID-1, les amis. Donc on pourrait penser que les personnes chargées des faits et des chiffres de l’OMS seraient capables de gérer ça.”

Bah ouais, quoi, y a eu 18 COVID pour que l’OMS (et pas les USA, bien sûr) puissent se préparer… Et en plus, elle dit dans la foulée : “Les gens devraient connaître les faits. Extraordinaire…”

De deux choses l’une. Soit Conway pensait vraiment que c’était le 19ème. Auquel cas elle a réussi l’incroyable exploit de rendre l’émission Fox 1 Friends encore plus stupide que d’habitude. Et il faudra la prévenir à toutes fins utiles que Malcolm X n’est pas le successeur de Malcolm IX.

Soit elle a fait exprès, et ça fait partie de la stratégie globale du gouvernement américain pour discréditer l’OMS. Auquel cas il prend vraiment le bourrin du Kentucky téléspectateur de Fox News pour un con (comme il le fait depuis des années, Conway étant une spécialiste des alternative facts qui ont permis à Trump de s'asseoir sur la plus haute marche du podium…), et il n’a pas tort. Plutôt que de trop longs développements sur Fox News, son audience et Trump, allez mater la série The Loudest Voice pour ceux qui en ont l’occasion.

09h21 : Non, mais quand même je m’en remets pas. La bêtise et/ou la fourberie de Kellyanne Conway, c’est quelque chose. Trump s’entoure vraiment de n’importe qui. Prends Mark Cuban pendant que t’y es...

09h32 : Oh merde... Donald Trump a pris Mark Cuban parmi ses conseillers. C’est bon, arrêtez tout. C’est foutu. C’était vraiment sympa de vous avoir connu.

10h01 : Rudy Fernandez, la conseillère de l’autre dingue, l’enchaînement n’était pas bon. Je suis dans le même état de stress que si Liliane se refusait à moi pendant six mois. En même temps j’en suis déjà à cinq... Bref, je vais mater la télé, ça va me calmer.

10h08 : Putain de bordel de merde, mais c’est quelle espèce de sombre étron, Pascal Praud ?

🚨Pascal Praud (CNews)#hdpros 🚨 « Quand j’entends les profs, qui ne vont pas aider E. Macron le 11 mai, dire qu’ils ne veulent pas rentrer parce que la sécurité, le sanitaire ect y’aura toujours des bonnes raisons de ne pas rentrer » « Y’a un moment le 11 mai, faut y aller » pic.twitter.com/2j8faDTkml — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) April 16, 2020

Il était déjà nul sur le foot, qui a franchement cru qu’il serait un bon choix pour une émission politique ??? Jamais de ma vie je n’envierai Bernard Tapie pour quoi que ce soit. J’ai bien trop de principes pour être jaloux de sa thune, de ses succès en affaire, dans le sport (ah putain, Hinault, Lemond...-), de la fast life qu’il a dû mener et des filles qu’il a dû lever. Mais s’il y a quelques secondes de sa vie que j’aurais vraiment, mais VRAIMENT voulu vivre, c’est quand il a croisé Praud dans un magasin, s’est embrouillé avec et lui a fait goûter à sa fameuse tarte à cinq doigts avant de lui appliquer délicatement son 44 fillettes dans les bourses du triste sir, que j’imagine aussi peu imposantes que celles de LeBron en Game 4 des Finales 2011 (certes contre l’homme le plus sévèrement burné de l’histoire de la ligue, Dirk the Dirk) ou en Game 5 face aux C’s en 2010. Bon OK, vu la suite de sa carrière, il s’en est visiblement greffé une paire conséquente après, mais tu vois l’idée...

Je ne sais pas si un mec m’énerve plus que Praud... C’est le Rudy Fernandez du journalisme, en fait… Sauf que Rudy Fernandez est un putain de bon basketteur au moins. Praud, lui, il est éclaté à l’huile de colza. En fait, c’est le maxisnicee du débat et de l’argumentation. Non parce que je sais que certains dans la rédac ne trouvent pas ça si naze, mais il faudrait parler de ses dernières vidéos là. En quelques jours il a enterré les idoles de jeunesse des plus anciens. Titi en parlera mieux que moi :

Là, ça va vraiment trop loin... https://t.co/UmHYhcVAwd — Thierry Normandie (@TitiNormandie) April 16, 2020

Le mec n'a pas plus de respect pour le basket et les joueurs que pour les concepts d'humour et de parodie... https://t.co/ULfJjDUNuy — Thierry Normandie (@TitiNormandie) April 16, 2020

Bordel, il me donne envie de mettre des patates dans mon ordi…

11h32 : Bon, fallait que je me relaxe. Je me suis fait une séance de méditation. Je suis hyper zen. Je retourne au taf.

11h44 : Putain de bordel de merde… Mais comment KD peut-il être aussi fort et aussi con à la fois ? Comment peut-il être rageux envers… Marreese Speights ???

Kevin Durant hates Mo Speights for being a fan favorite in Golden State AND for having a much better nickname pic.twitter.com/pWmM9YeJ8e — Mickstape (@MickstapeShow) April 15, 2020

T’es Kevin Durant, bordel. Le seul truc qui peut te rendre rageux, c’est si un mec dit qu’y a un scoreur pur plus fort que toi. Il aura le droit de le penser, et t’auras le droit d’être vener et de vouloir lui prouver qu’il a tort. Mais, là on parle de Marreese Speights, c’est dingue, qu’est-ce que ça peut foutre au mec qui était à ce moment le joueur le plus fort de la ligue avec LeBron que des fans kiffent la personnalité d’un mec qui a passé une fois la barre des dix points de moyenne en NBA ?

11h46 : N’empêche, Kevin Durant est une personnalité fascinante. Tu m’étonnes qu’il ait besoin de burner accounts en plus de son compte officiel sur twitter. Y a trop de personnalités en lui, entre le scoreur ultime capable d’assassiner n’importe quel joueur ou n’importe quelle équipe en finale NBA, et le mec archi insecure qui rage parce qu’un fan favorite est un fan favorite...

15h11 : Donc là, pour finir la saison, la NBA songe à organiser un tournoi à Disney pour déterminer un pseudo champion. Et ben mon vieux, si on m’avait dit un jour que le meilleur championnat du monde s’inspirait de la Jeep Elite… #LeadersCupUberAlles

16h29 : Oh putain, j’ai une visio conférence sur Zoom à 30. J’aurais jamais le temps de me doucher, de me raser, de me peigner, de m’habiller et de ranger les bouteille de rhum avant que…Trop tard

16h32 : Ah, bah je vois que c’est la même chez mes cons de collègues en fait. Guillaume à une coupe de veuchs tout droit sortie du Collège Fou Fou Fou (le summum de la télévision du XXème siècle), Antoine finit à peine sa série de doubles pompes claquées sur du gravier tirée du programme qu’il a trouvé dans un vieux registre de la légion intitulé “Get Fit Or Fucking Die Tryin’”, Théo a un déguisement mi-iroquois-mi-spiderman et se fait attaquer par surprise par ses gamins toutes les 2 minutes (il a le regard de ceux qui ont franchi une ligne dont on ne revient jamais vraiment), Shaï porte une casquette “Orlando Magic, World Champions 1995” et un jersey de Pat Garrity qu’il jure avoir acheté “pour rigoler” et le bureau de Julien est tellement immaculé que j’arrête pas d’avoir des flashback de Christian Bale dans “American Psycho”. Ah oui, et au moins l’un d’entre eux porte une moustache, mais tout le monde fait comme si personne n’avait remarqué. Bref, je suis pas serein...

17h46 : A la base, on devait parler de notre organisation pendant le confinement, mais là ça fait 49 minutes que Julien et Antoine s’embrouillent pour savoir si Maxisnice est, oui ou non, encore moins drôle que Popek. Au passage, sans rien dire, c’est déjà la deuxième bouteille que je vois Guillaume ouvrir en douce.

17h49 : Shaï est tellement saoulé qu’il a commencé à classer sa collection d’albums de Bryan McKnight. Il en a que même que Bryan McKnight ne connaît pas. Par contre, je m’inquiète pour Théo, ça fait 12 minutes qu’il fixe l’écran et je ne l’ai pas vu cligner des yeux une seule fois, il a juste une paupière qui tressaute par moment.

18h27 : ça y est Julien et Antoine ont tranché. Certes Maxisnice est encore moins drôle que Popek, Sim et Sibeth Ndiaye, mais son net rating le place quand même légèrement au-dessus de Kev Adams et de Tony Parker quand il dit être meilleur que Steve Nash. On va pouvoir enfin débuter la réunion.

18h29 : Bon, comme on est à deux minutes de l’heure du début de l’apéro, on a finalement décidé de remettre cette réunion à la semaine prochaine. Au moment de couper, j’ai cru voir une larme couler sur la joue de Théo. Au passage, je me suis rendu compte que j’avais pas vu à quel moment Guillaume s’était barré de la visio et je jurerais avoir entendu quelqu’un taper de l’intérieur d’un placard de Julien. Shaï, lui, s’en fout, il a déjà mis Bryan McKnight à fond.