Kevin Durant, testé positif, raconte son expérience avec le coronavirus

A l'arrêt depuis le 11 mars dernier en raison de l'épidémie du coronavirus, la NBA se prépare à faire son grand retour à partir du 31 juillet. Et même si Kevin Durant ne sera pas présent pour cette reprise, l'ailier des Brooklyn Nets s'intéresse aux conditions de cette fin de saison 2019-2020. En effet, au mois de mars dernier, l'ancien joueur des Golden State Warriors a été testé positif à ce virus. Lors d'un entretien accordé à ESPN, KD est ainsi revenu sur son expérience personnelle.

"Au début, j'ai été choqué. Puis ensuite, je me suis montré curieux. Je voulais savoir exactement ce que cela voulait dire pour moi. Comment fonctionne ce virus ? J'ai commencé à rechercher des informations, de plus en plus. Et grâce à ça, j'ai été rassuré. Je voulais être curieux par rapport à l'épreuve que je traversais. Pour savoir comment me battre", a ainsi confié Kevin Durant.

Dans le même temps, Kevin Durant s'est aussi dit confiant concernant la capacité de la NBA "à créer un environnement intelligent et sain pour les joueurs" à Disney. On peut effectivement être certain que la Ligue va écarter au maximum les risques pour cette reprise de la compétition.