Plus que quatre jours avant de retrouver Kevin Durant sur un parquet. L’ailier All-Star des Brooklyn Nets, absent depuis un an et demi à la suite d’une blessure au tendon d’Achille, devrait faire ses grands débuts avec sa nouvelle équipe lors du match contre les Washington Wizards dimanche.

Une simple rencontre de présaison mais un moment important pour le double champion NBA. Une opportunité pour se tester, tester son corps, son pied, avant d’entamer une saison de 72 matches au rythme infernal. Puis c’est aussi une occasion de découvrir les premiers choix tactiques de Steve Nash à la tête des Nets.

« Je pense que le coach va m’utiliser de plein de manières différentes », confie déjà Kevin Durant. « Notamment en tant que pivot dans un cinq small ball. Ou en poste quatre. Voire même monter la balle. Je dois être prêt à tout. »

Cette révélation laisse déjà penser que Nash est favorable à un plan de jeu moderne, sans vraie position définie. Et un joueur comme KD est tout simplement trop polyvalent, il offre des possibilités sans limites à son entraîneur. Avec sa taille, il peut protéger le cercle – comme il le faisait aux Golden State Warriors – tout en prenant tous les intérieurs adverses de vitesse.

Il peut créer du jeu, étirer le jeu. Et bien évidemment scorer. Mais avant de fantasmer sur toutes les capacités de celui qui était le meilleur joueur du monde avant sa blessure, il faudra justement s’assurer qu’il reprenne du rythme et retrouve le niveau qui était le sien. Les Nets ne le feront probablement pas jouer trop longtemps en présaison. Il faudra donc savourer, dès dimanche !

Steve Nash prêt à relancer le « seven seconds or less » aux Nets !