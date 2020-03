Et si le break profitait aux Nets ? Leurs deux meilleurs joueurs sont actuellement blessés mais la franchise de Brooklyn squattait la septième place de la Conférence Est avant que la saison soit suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus. Hier, Adrian Wojnarowski révélait l’existence d’un scénario avec une reprise au mois de juin. Un timing qui correspond au retour anticipé de Kevin Durant. Le double-champion NBA s’était déchiré le tendon d’Achille lors des finales 2019. Il doit manquer un an de compétition. Alors peut-il faire son retour avec une saison exceptionnellement prolongée cet été ?

« Honnêtement, ce n’est pas vraiment une option réaliste. On n’en a même pas discuté », avoue Rich Kleiman, ami et associé de KD. « Et je pense que c’est difficile de ne pas réfléchir au jour-le-jour en ce moment. Kevin doit déjà se demander comment poursuivre sa rééducation avec les nouvelles contraintes et c’est déjà difficile. »

Les entraînements collectifs sont pour l’instant interdits en NBA. On n’imagine donc très mal Kevin Durant faire son retour sans aucun rythme si la ligue venait à reprendre en juin. Et rappelons que le scénario le plus plausible mène pour l’instant vers une annulation de l'exercice en cours. Il est plus probable de le retrouver la saison prochaine.