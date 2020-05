Kevin Durant s’emporte encore contre ceux qui critiquent son départ vers Golden State

Ce n'est pas une nouveauté. Kevin Durant et les médias, ça n'a jamais été le grand amour. Loin de là. Durant n'aime pas non plus être critiqué sur la place publique. Il prend très à coeur ce qu'on dit sur lui. Encore plus depuis qu'il a quitté Oklahoma City pour Golden State il y a quatre ans. KD avait même, à l'époque, créé un faux compte Twitter afin de pouvoir répondre aux critiques, et tailler en pièces ses anciens coéquipiers du Thunder.

Aujourd'hui encore, il lui est beaucoup reproché d'avoir choisi la facilité en rejoignant les Warriors plutôt que mener sa propre équipe au titre. Le sujet reste sensible, si bien que Durant prend souvent la mouche lorsqu'on en reparle. Preuve en est avec sa réponse à un journaliste qui comparait son choix de 2016 avec la future décision de Giannis Antetokounmpo qui interviendra en 2021 (s'il ne prolonge pas avant).

"Comme avec KD, peu importe sa décision, ce ne sera pas un choix moral. Ce sera un choix professionnel qui impactera sa vie, même si elle aura aussi un impact sur d'autres personnes. Je serai déçu, comme avec KD, s'il venait à s'enfuir."

Visiblement, Kevin Durant n'a pas trop apprécié le terme "s'enfuir" et a utilisé son compte Twitter pour répondre à Matt Moore, le journaliste auteur du tweet.

"Petite nature"

S'en est suivie une conversation avec un fan, toujours sur le réseau social.

"-Les fans de basket n'ont pas aimé l'endroit où tu as choisi de jouer. Ce n'est pas être sensible et on a vu le résultat.

- Boo hoo

-Personne ne pleure non plus. Les gens prennent cette merde trop au sérieux. Au bout du compte, ce n'est qu'un jeu mais les gens peuvent ne pas aimer. Pourquoi tu as un problème avec ça ?

-Continue de pleurer"

Il lui faudra sans doute gagner un titre à Brooklyn pour que sa cote de popularité remonte dans le cœur des fans.