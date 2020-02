Kevin Durant : « Shaq serait le cheat code ultime aujourd’hui »

Kevin Durant a repris doucement l'entraînement individuel comme on a pu le voir ce matin. On est encore loin d'un retour, qui interviendra à coup quasi-certain à la rentrée prochaine, mais la star de Brooklyn Nets commence à se montrer médiatiquement un peu plus présente. Après son passage dans le podcast "All the Smoke", l'ancien ailier d'OKC et de Golden State était avec Taylor Rooks de Bleacher Report. Lorsque la journaliste lui a demandé quel joueur des années 90 il aurait aimé voir en NBA aujourd'hui, "KD" a cité un basketteur qui a aussi marqué les années 2000, tout du moins leur début : Shaquille O'Neal.

"Shaq serait clairement le plus intéressant à voir en NBA à l'heure actuelle. Il était tellement puissant, agile et athlétique. Il pourrait jouer dans le pace and space d'aujourd'hui. On ne pourrait pas mettre des gars plus petits sur lui. Shaq serait le cheat code ultime".

Kevin Durant a inclus le "Big Cactus" dans les cinq joueurs dont il pourrait regarder éternellement les highlights si on l'y obligeait. Les quatre autres : Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson et LeBron James.

Au passage, le double MVP des Finales a indiqué que jouer le démangeait mais qu'il reviendrait assurément pas cette saison.

"Mon corps suivra à un moment", a-t-il promis.