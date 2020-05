Les statistiques époustouflantes de Kevin Durant en finales NBA

Kevin Durant est l’un des joueurs les plus performants de l’Histoire en finales NBA. La preuve en chiffres.

Peut-être est-ce parce qu’il a joué à la même époque que LeBron James, ou peut-être est-ce que parce que ses deux titres ont été décrochés avec une « super team » des Warriors mais toujours est-il que Kevin Durant est un peu trop souvent oublié des discussions au sujet des meilleurs joueurs de l’Histoire. Son pedigree ne lui permet pas de postuler pleinement à ce statut honorifique et pourtant tant débattu. Mais il n’y a très clairement pas eu beaucoup de basketteurs avec la classe et le talent de KD.

Ses performances lors des finales NBA témoignent de l’attaquant extraordinaire qu’est l’ailier des Nets. Place aux statistiques. Durant, c’est donc :

15 matches de finales. 30,3 points de moyenne, 7,7 rebonds, 4,5 passes, 1 interception, 1,5 block, 54% aux tirs, 45% à trois-points et 91% aux lancers-francs.

C’est assez exceptionnel. Très certainement parmi les meilleurs de tous les temps à ce stade ultime de la compétition. Pour la petite comparaison, Michael Jordan est à 34-6-6 et LeBron James à 28-10-8. Sauf que KD a gagné deux bagues, pour deux défaites en quatre finales. Même si on peut penser que les Warriors auraient certainement été bien plus dangereux contre les Raptors s’il avait justement pu jouer toute la série.

